В Следственном отделе Судогодского района завершили расследование уголовного дела. Известно, что 35-летний местный житель 7 июля прошлого года, напившись, подошел к троице незнакомцев и

В Следственном отделе Судогодского района завершили расследование уголовного дела. Известно, что 35-летний местный житель 7 июля прошлого года, напившись, подошел к троице незнакомцев и попросил у них 100 рублей. Те оказали, и обвиняемый начал драку, в ходе которой нанес противнику не менее одного удара ножом в грудь. Потерпевший, одногодка подозреваемого, был отправлен в больницу и