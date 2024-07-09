Управляющий региональным отделением Социального фонда России Антон Курбаков рассказал, как можно...
Управляющий региональным отделением Социального фонда России Антон Курбаков рассказал, как можно получить консультацию по выплатам, не выходя из дома
В Год семьи, объявленный президентом, особое внимание уделяют многодетным семьям. Что включает в себя единое пособие? Как поддерживают семьи, в которых есть дети с особенностями здоровья? И как можно получить консультацию по выплатам, не выходя из дома?
В интервью "Вестям" рассказал управляющий региональным отделением Социального фонда России Антон Курбаков.