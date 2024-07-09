Управляющий региональным отделением Социального фонда России Антон Курбаков рассказал, как можно...

Управляющий региональным отделением Социального фонда России Антон Курбаков рассказал, как можно получить консультацию по выплатам, не выходя из домаВ Год семьи, объявленный президентом, особое внимание уделяют многодетным семьям. Что включает в себя единое пособие? Как поддерживают семьи, в которых есть дети с особенностями здоровья? И как можно получить консультацию по выплатам, не выходя из дома?В интервью "Вестям" рассказал управляющий региональным отделением Социального фонда России Антон Курбаков.