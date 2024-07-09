Он выиграл конкурсный отбор соцпроектов, который проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

16,4 миллионов получит Министерство социальной защиты населения. К тому же, 618 тысяч рублей получит Гороховецкий центр «Семья». Они выиграли конкурсный отбор соцпроектов, который проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Министерство направит свои деньги на дистанционные программы в рамках «Телереабилитации». На средства будут открыты два кабинета социально-бытовой реабилитации. Программа охватит порядка 2 300 детей-инвалидов и их родителей. Привлечено будет 14 учреждений социального обслуживания.«Семья» же получит денежные средства на создание выездной службы ранней помощи «Домашний конультант». Будет закуплено оборудование, которое поможет организовать выездной игротерапевтический кабинет. Там будут заниматься дети с ОВЗ до трёх лет.