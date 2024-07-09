Петушинский район стал обладателем сразу двух федеральных грантов Их получили Дом пейзажа Исаака...

Петушинский район стал обладателем сразу двух федеральных грантовИх получили Дом пейзажа Исаака Левитана и благотворительный фонд Шередарь.Дом пейзажа в деревне Елисейково одержал победу в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом "Сохранение легенды и наследия художника". Благодаря полученной грантовой поддержке в музее пройдут Левитановский фестиваль, форум и экскурсии.А благотворительный фонд "Шередарь" при поддержке президентского фонда культурных инициатив проведет 8-й Всероссийский кинофестиваль, направленный на продвижение волонтерства средствами кинематографа.