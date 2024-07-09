Документ подписали во время XI форума регионов Беларуси и России.

Между Законодательным Собранием Владимирской области и Могилёвским областным Советом депутатов заключено соглашение о сотрудничестве. Документ подписали во время XI форума регионов Беларуси и России.Теперь парламенты будут изучать опыт друг друга в сфере законотворческой деятельности, проводить совместные конференции, семинары, встречи и консультации, обмениваться аналитическими, методическими и другими материалами.На форуме депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли участие в пленарном заседании, во встречах руководства парламентов двух стран, в работе тематических секций. На одной из них председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова рассказала о туристском потенциале нашего региона, остановившись на примерах таких городов, как Владимир, Суздаль, Муром и Александров.Ольга Хохлова предложила осваивать новые направления, связанные с семейным туризмом и обменом молодёжью.– Нужно ещё активнее развивать сотрудничество, в первую очередь за счёт детского, молодёжного направления, наладить постоянный обмен студенческими и школьными группами. Стоит также развивать семейный туризм, в том числе для больших многодетных семей.В российско-белорусском форуме также принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов. Он работал на сессии «Сотрудничество Беларуси и России в инновационной сфере в международном контексте». В секции обсудили предложения, в том числе законодательные, о дальнейшем взаимодействии в вопросах формирования единого научно-технологического пространства в рамках Союзного государства.