Ласковая и воспитанная Мышка ищет постоянный дом И в завершении, наша традиционная рубрика Хочу...

Ласковая и воспитанная Мышка ищет постоянный домИ в завершении, наша традиционная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о животных, которые ищут себе настоящих друзей. Сегодня познакомим вас с Мышкой.Эта девочка аккуратная, воспитанная и очень ласковая. Собака молодая, рост - по колено в холке. Привита, стерилизована, есть паспорт. Волонтеры гарантируют, Мышка окружит вас заботой и любовью с первых же минут знакомства - собаке очень нужен постоянный дом.Присмотритесь, возможно это ваш будущий верный друг. Телефон ответственного за Мышку волонтера - на ваших экранах.Волонтёр 8(903) 645-54-44