Телеведущая не поддержала мужа певицы и выложила всю правду в своей соцсети.

Телеведущая не поддержала мужа певицы и выложила всю правду в своей соцсети.Развод Алсу и Яна Абрамова вызвал настоящий ажиотаж не только среди поклонников певицы, но и среди знаменитостей. Они наперебой, пиара ради или справедливости для, начали высказывать свои мнения и раздавать советы.Еще совсем недавно с заявлением о том, что покинутый супруг сильно переживает и надеется сохранить брак, выступил друг семьи Алексей Чумаков. Ему вторил и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.Теперь пришла очередь телеведущей Леры Кудрявцевой, которая в своем телеграм-канале решила поддержать Алсу. Она разнесла всех, кто пытается обелить репутацию супруга певицы, посоветовав не заступаться за Абрамова в этой ситуации.Ведущая шоу "Секрет на миллион" написала, что понимает, как сильно переживает сейчас исполнительница хита "Зимний сон" и разделяет ее боль, как любящей женщины и матери."Знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей", – выдала Лера, по сути раскрыв настоящую любовницу мужа певицы и подтвердив слухи.Напомним, сейчас Алсу проходит через сложный этап своей жизни. Певица подала на развод после 18 лет брака со своим супругом Яном Абрамовым. По слухам, исполнительница не смогла простить измену и о примирении не может идти и речи. Звезда планирует поделить имущество и вплотную заняться творчеством. Сейчас она старается чаще выходить в свет, общается с журналистами и прячет за ослепительной улыбкой то, что на самом деле скрыто в глубине ее души.Несмотря на то что прямых доказательств измены Абрамова с Решетовой нет, народ не перестает травить модель. А все дело в одном слове, написанном Алсу под новостью о разводе. Бывшая подруга Тимати порассуждала об отношениях с женатыми, отметив, что для нее это табу. В комментариях исполнительница хита "Зимний сон" оставила лаконичное "Врет".