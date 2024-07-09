Сотрудники МЧС вместе с журналистами прошлись по неофициальным, но излюбленным пляжам владимирцев.

Сотрудники МЧС вместе с журналистами прошлись по неофициальным, но излюбленным пляжам владимирцев.Повсюду чёрные флагиПятница. На улице +30 градусов. Корреспондент «АиФ» вместе с сотрудниками регионального МЧС и администрации МО оправился в рейд по несанкционированным местам отдыха.Сегодня на территории нашего региона функционирует 38 пляжей. Плюс жители облюбовали 36 мест, где официально купаться запрещено. По статистике, именно там чаще всего гибнут люди. Однако это мало кого останавливает.Один из таких объектов находится всего в 15 км от областного центра – Улыбышевские карьеры. Даже в будни там полным-полно отдыхающих.– Я живу в деревне Высоково. Это совсем рядом, поэтому последние лет 10 отдыхаю здесь, на карьерах. А где ещё купаться? Везде чёрные флаги вывешены. Тут пробы воды не брали, есть надежда, что она хорошая, – рассказал Сергей, которого в компании друзей и родственников мы застали на берегу водоёма.Мужчина признался, что для полного спокойствия неплохо было бы поставить тут спасательный пост, ведь здесь плавают не только люди, но и катера. Бывали случаи, когда они травмировали отдыхающих в воде.Однако местные власти категоричны: оборудовать место отдыха на карьерах невозможно.– Данный карьер находится на территории нашего муниципального образования и является технологическим. Половина объекта расположена на землях лесного фонда, половина – на землях сельхозназначения. Купаться здесь категорически нельзя, поскольку для безопасного захода в воду длина пляжа должна составлять не менее 15 метров с плавным спуском до глубины двух метров. Тут же примерно через метр начинаются резкие провалы, – пояснил глава администрации Вяткинского сельского поселения Дмитрий Морозов.Тем, кто нежился на горячем песке, чиновники раздали памятки о правильном поведении на водных объектах, а тех, кто полез в воду, вполне могли бы оштрафовать на сумму от 800 до 4 000 рублей.Но цель подобных рейдов – не составить как можно больше протоколов о правонарушениях, а донести до людей то, каким рискам они себя добровольно подвергают, надеясь на авось.Патрули бывают каждый день в разных несанкционированных местах. В этом сезоне не было выписано ни одного штрафа. С нарушителями лишь проводят профилактические беседы. Но за повторное нарушение, говорят в администрации, уже точно накажут рублём.Гибель после сменыС каждым годом, говорят сотрудники МЧС, официальных пляжей становится всё меньше. Если в прошлом сезоне их насчитывалось 43, то в этом – всего 38. Поэтому люди, спасаясь от жары, лезут в воду там, где это опасно.Цифра говорит сама за себя: с начала купального сезона на реках и озёрах региона погибли 14 человек, в том числе несовершеннолетняя. За аналогичный период прошлого года утонуло шесть человек. В красную зону попал округ Муром, Судогодский и Александровский районы – там по двое погибших.Так, утром 3 июля поступило сообщение о том, что возлег. Собинки в карьере, не предназначенном для купания, утонул мужчина 1990 г. р.Около 18:20 того же дня на водохранилище р. Пекши в Кольчугине погиб ребёнок – девочка 2011 г. р. Причём школьница купалась на разрешённом пляже. Однако она полезла в воду, когда дежурившие спасатели уже покинули свой пост: смена последних заканчивалась в 17 часов.Как уточнила помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина, девочка находилась там вместе с матерью и 13-летним братом.– Тело погибшей без видимых следов насильственной смерти заметили в воде очевидцы, после чего на место вызвали экстренные службы, – рассказала Евгения Горина.По информации нашего источника, девочка воспитывалась в благополучной семье, признаков опьянения у женщины эксперты не выявили. Вероятнее всего, у школьницы во время купания внезапно начался приступ эпилепсии, который и стал причиной трагедии.В любом случае в произошедшем будет разбираться следствие.Мнение экспертаНачальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Андрей Захваткин:– Официальные пляжи отвечают всем требованиям безопасности: до начала сезоны водолазы очистили там дно, также на территории имеется вся необходимая инфраструктура – раздевалки, душевые кабины, туалеты, контейнеры для мусора. Кроме того, наобъектах установили спе­циальные стенды с информацией о работе пляжа, о температуре воздуха и воды, о правилах безопасного поведения, телефоны экстренных служб. На весь период эксплуатации пляжа органы местного самоуправления организовали работу спасательного поста.В темуЕщё 12 трагических случаев гибели на воде произошли в Петушинском (р. Киржач и карьер в г. Лакинске), Киржачском (оз. Крутое), Гусь-Хрустальном (пруд пос. Гусевский, пруд пос. Махинский), Вязниковском (р. Клязьма), Александровском (р. Сорочка и пруд у н. п. Бухары), Муромском (р. Ока), Судогодском (озеро в деревне Кондряево), Суздальском (р. Каменка), Меленковском (р. Унжа) районах.