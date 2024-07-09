Жители дома №20 на Нижней Дуброве переживают за свои машины. Накануне, 8 июля, рано утром по двору ходил незнакомец и дергал за ручки двери припаркованных авто, чтобы найти открытую. Видео с

Жители дома №20 на Нижней Дуброве переживают за свои машины. Накануне, 8 июля, рано утром по двору ходил незнакомец и дергал за ручки двери припаркованных авто, чтобы найти открытую. Видео с камер наблюдения появились в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина подходит то к одной машине, то к другой, и у каждой дергает дверь.