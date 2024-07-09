«Под палящим солнцем»: когда владимирцам ждать «пересменку» антициклонов? Вторая декада июля в...

«Под палящим солнцем»: когда владимирцам ждать «пересменку» антициклонов?Вторая декада июля в Центральном федеральном округе продолжит череду жарких и очень жарких солнечных дней, предупреждают синоптики.Максимальный уровень ультрафиолетового излучения (УФИ) при этом в полуденные часы будет достигать индекса 7 единиц из 10 возможных. Это значит, что жителям необходимо с 12:00 до 16:00 укрыться в тени.Это интересно!Пока самым жарким в истории метеонаблюдений (в большинстве центральных областей) считается июль 2010 года.Ни дождей, ни гроз не прогнозируется до субботы, 13-го июля. А вот в самом конце недели в средней тропосфере произойдет «пересменка антициклонов», сообщает ведущий специалист ИА «Метеоновости» - Арина Артемова. Прогнозируются дожди. Возможно снижение температуры, уход зноя.Завтра же — 10 июля во Владимире и во Владимирской области днём воздух прогреется до +25°C, ночью - от +13 до 16°C.Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Ветер — северный, до 3 метров в секунду.Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky