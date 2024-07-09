Об этом рассказала Елена Фомина, глава города оружейников.

Подрядчику, который строит школу №23 в Коврове, не хватает рабочих. Пока что здесь устанавливаются крепления со стороны внутреннего двора. Работы идут, но за каждый день нарушения графика директору организации начисляются пени. Об этом рассказала Елена Фомина, глава города оружейников.Также в Коврове полным ходом идёт строительство школы №25. Подрядчик уже приступил к установке металлоконструкций актового зала. Все этапы возведения учебных учреждений ежедневно обсуждаются на планёрках у местных властей.