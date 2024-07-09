Появилось видео задержания двоих мужчин, пытавшихся подкупить сотрудника владимирской фирмы Двое...

Появилось видео задержания двоих мужчин, пытавшихся подкупить сотрудника владимирской фирмыДвое мужчин обвиняются в коммерческом подкупе. Факт был выявлен сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру.50-летний житель Ленинградской области, заместитель директора коммерческого предприятия по производству полимерных материалов и его 47-летний знакомый пытались за триста тысяч рублей подкупить сотрудника владимирской фирмы, чтобы он передал им составляющие коммерческую тайну документы по производству инновационного материала из полиуретана.Встреча проходила в кафе. Сотрудник компании заблаговременно сообщил о попытке подкупа в полицию. Злоумышленники были взяты с поличным.Уголовное дело направлено в суд.