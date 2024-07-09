Появилось видео задержания двоих мужчин, пытавшихся подкупить сотрудника владимирской фирмы
Двое...
Появилось видео задержания двоих мужчин, пытавшихся подкупить сотрудника владимирской фирмы
Двое мужчин обвиняются в коммерческом подкупе. Факт был выявлен сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру.
50-летний житель Ленинградской области, заместитель директора коммерческого предприятия по производству полимерных материалов и его 47-летний знакомый пытались за триста тысяч рублей подкупить сотрудника владимирской фирмы, чтобы он передал им составляющие коммерческую тайну документы по производству инновационного материала из полиуретана.
Встреча проходила в кафе. Сотрудник компании заблаговременно сообщил о попытке подкупа в полицию. Злоумышленники были взяты с поличным.
Уголовное дело направлено в суд.