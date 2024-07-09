Об этом сообщают представители регионального Избиркома.

С 9 июля во Владимире продолжит работать Штаб общественного наблюдения. Об этом сообщают представители регионального Избиркома.«Основная задача органа - содействие проведению свободных, прозрачных и честных выборов в целях совершенствования механизмов конкуренции различных социально-политических сил общества», – рассказали в избирательном комитете.Штаб будет работать на площадке Владимирского филиала РАНХиГС. Эта практика существует в нашем регионе с 2021 года.