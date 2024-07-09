С начала купального сезона во Владимирской области утонули 16 человек, в том числе ребёнок Во...

С начала купального сезона во Владимирской области утонули 16 человек, в том числе ребёнокВо Владимирской области продолжают гибнуть люди в водоёмах. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.С начала купального сезона (с 1 июня) на водоёмах области уже утонули 16 человек (за аналогичный период прошлого года – 6). К сожалению, среди них – 1 ребёнок.7 июля поступило сообщение о том, что в городе Владимире на реке Клязьма в не предназначенном для купания месте утонул мужчина. Тело были извлечено из воды очевидцами. Личность и обстоятельства гибели устанавливаются.8 июля поступило сообщение о том, что в деревне Зубцово Ковровского района на реке Луйка в не предназначенном для купания месте утонул мужчина 1985 года рождения. Тело извлечено силами муниципальных спасателей. Обстоятельства гибели устанавливаются.Еще 14 трагических случаев гибели на воде произошли в Петушинском районе (р. Киржач и карьер в г.Лакинске), Киржачском районе (озеро Крутое), Гусь-Хрустальном районе (пруд п. Гусевский, пруд п. Махинский), Вязниковском районе (река Клязьма), Александровском районе (р. Сорочка и пруд у н.п. Бухары), Муромском районе (р. Ока), Судогодском районе (озеро в деревне Кондряево), Суздальском районе (р. Каменка), Меленковском районе (р. Унжа), Собинском районе (в карьере г. Собинка) и в Кольчугинском районе (река Пекша).Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области