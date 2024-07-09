Смотрите Вести в 9.00: поддержку должна получить каждая семья Владимирской...

Смотрите "Вести" в 9.00: поддержку должна получить каждая семья Владимирской областиДемографический форум- Поддержку должна получить каждая семья Владимирской области. Какой будет эта стратегия и на какую помощь рассчитывать семьям?Покорение стратосферы- В Киржаче энтузиасты запускали любительские космические аппараты. Какие проекты реализуют юные исследователи?Гастроли Мариинки- Посвящение Суздалю. В регионе выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Какую программу привёз прославленный коллектив?