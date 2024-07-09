Во Владимирской области ребенка-инвалида оставили без законного жилья.

В городе Гусь-Хрустальном случился инцидент, связанный с необеспечением ребенка-инвалида жильем, на что указала мать ребенка, обратившаяся в региональную прокуратуру.Из-за серьезного заболевания ребенок не может проживать с другими людьми в одной квартире и живет с матерью и еще двумя членами семьи. Семья признана малоимущей и нуждающейся в улучшении жилищных условий с 2019 года. Проверка показала, что ребенок не был обеспечен жильем.Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию предоставить ребенку-инвалиду жилье по договору социального найма. Следит за восстановлением прав ребенка-инвалида межрайонная прокуратура.