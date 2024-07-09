В Киржаче состоялся финал Всероссийского конкурса «Стратосферный спутник» В Киржаче состоялся...

В Киржаче состоялся финал Всероссийского конкурса «Стратосферный спутник»В Киржаче состоялся финал Всероссийского конкурса «Стратосферный спутник», в рамках которого старшеклассники и студенты собирали и запускали собственные спутники. Конкурс проходит при поддержке Роскосмоса.Владимир Мануйлов занимается стратосферными спутниками уже 4 года. Этот запуск для него не первый. Ребята из Новосибирска решили провести эксперимент- проверить работу электроники под воздействием солнечной радиации.Владимир Мануйлов, участник конкурса, г. Новосибирск:- Хотим после полёта выяснить, работают ли некоторые части, которые возможно из-за тряски, из-за перепадов температур и давления могут сбоить. Это недопустимо в космическом запуске, поэтому лучше перестраховаться и совместить приятное с полезным: поучаствовать в конкурсе и провести такие вот испытания.Площадкой финальных состязаний конкурса «Стратосферный спутник» стал специально оборудованный Дирижабледром в Киржаче. Юные ракетостроители со всей России отправляют в небо самостоятельно собранные космические аппараты. На подготовку таких спутников уходит около года.Евгений Федоров, депутат Законодательного Собрания Владимирской области, гендиректор "Киржачской типографии":- Сюда приезжает молодежь со всей страны, и умная молодежь, образованная. Это научные мероприятия, которые, собственно говоря, славят и наш город, по месту проведения и обращают внимание на наш уникальный объект - Дирижабледром, уникальный в России.Научно-исследовательская программа для школьников и студентов действует в России уже 12 лет. Увлеченные ребята привлекаются к передовым исследованиям в области космонавтики. В рамках конкурса на высоту 25 километров запущены две стратосферные платформы с одиннадцатью спутниками.Денис Ефремов, руководитель лаборатории "Стратонавтика":- И в этих условиях, как раз и будут проверяться детские спутники. Дело в том, что это не просто какой то стандартный спутник, а каждая команда добавила туда собственный эксперимент, тот, который они придумали. Мы же выбирали именно те команды, которые придумали наиболее интересные и перспективные эксперименты.Спутники оснащены системой gps, барометрами, гироскопами, термометрами, системой управления нагревателем. Каждая команда добавила своим спутники особые задачи. Например, биологические эксперименты, помощь поисково-спасательным отрядам, исследования работы радиосвязи, экологический мониторинг. Участники конкурса принимают телеметрию со спутников по радиоканалу.Аркадий Дидковский, руководитель Молодежного инженерного центра МГТУ им.Баумана:- В рамках текущего запуска планируем получить новые научно-технические результаты. Также мы занимаемся постройкой дирижаблей, радиоуправляемых дирижаблей, в частности дирижабля Ирлан, самого большого радиоуправляемого дирижабля в России, длинной больше 13 метров, который также на Дирижабледроме Киржач произвел свои первые полеты зимой этого года.Команды-победители готовятся защитить свой проект в Москве, в музее космонавтики. Специалисты Роскосмоса уверены: из этих увлеченных ребят вырастет новое поколение космических исследователей.Наталья Головешкина, Мария Репина, "Вести-Владимир"