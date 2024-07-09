В Муроме местный житель до смерти забил свою сожительницу.
В пресс-службе СУ СК России по...
В Муроме местный житель до смерти забил свою сожительницу.
В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области рассказали, что в июле подозреваемый длительное время употреблял спиртное со своей сожительницей. И в какой-то момент между ними возник конфликт.
Мужчина жестоко избил женщину, а утром обнаружил, что она от полученных телесных повреждений скончалась.
В настоящее время подозреваемый задержан следователем. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и пр.
Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky