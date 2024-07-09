В Муроме местный житель до смерти забил свою сожительницу. В пресс-службе СУ СК России по...

В Муроме местный житель до смерти забил свою сожительницу.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области рассказали, что в июле подозреваемый длительное время употреблял спиртное со своей сожительницей. И в какой-то момент между ними возник конфликт.Мужчина жестоко избил женщину, а утром обнаружил, что она от полученных телесных повреждений скончалась.В настоящее время подозреваемый задержан следователем. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и пр.Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky