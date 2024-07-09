В одной из деревень Киржачского района произошёл серьёзный пожар. Накануне — 8 июля (в 21:41) в...

В одной из деревень Киржачского района произошёл серьёзный пожар.Накануне — 8 июля (в 21:41) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.Выяснилось, что пламя охватило строение в Киржачском районе, деревне Красный Огорок, на предварительной площади 150 квадратных метров.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава.Информации о погибших или пострадавших нет.МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно скорее звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области