В Суздальском питомнике рассказали об ассортименте плодово-ягодных деревьев, кустарников и...

В Суздальском питомнике рассказали об ассортименте плодово-ягодных деревьев, кустарников и декоративных растенийНу, а за саженцами едем в Суздальский питомник. Ассортимент вас точно порадует, а уж качество - тем более. Суздальские саженцы адаптированы к нашему климату и украсят ваш прекрасный сад. Давайте посмотрим кто и как их там выращивает.Живописная местность, бывшее имение великого полководца Александра Суворова в селе Кистыш. Здесь на территории графских садов 12 лет назад и появилось плодоводческое хозяйство. Валерий Токан занимается выращиванием плодово-ягодных деревьев и кустарников, декоративных растений.- Тут вот малыши хвойнички и растения которые после тумана, ну первый год как говорится. Тут вот хвойники всякие, тут туи, можжевельники, сосны Тут у нас гортензии.А еще более 20 сортов крыжовника, десятки видов жимолости и голубики. И это лишь малая часть саженцев, выросших на суздальском ополье, говорит Валерий Иванович.Адаптированные к нашему климату деревья, цветы и кусты раскинулись на 17 гектарах. Яблоня, алыча, вишня, груша, черешня - сажать можно в любой теплый период. Все благодаря закрытой корневой системе.Валерий Токан, владелец Суздальского плодопитомника:- Закрытая корневая система, вот они представлены. В таким виде можно пересаживать в любое время, хоть весной, хоть летом, хоть осенью. Это идет чисто перевалка с горшка в землю, то есть саженец не теряет своих свойств.Для того, чтобы саженец превратился в дерево, нужен не один год. Но сначала необходимо поработать над тем, чтобы растение прижилось. В питомнике все сорта районированы - подходят для разведения в климатической зоне Центра России.Для этого у Валерия Ивановича есть, так называемый черенковый сад. Там удобно наблюдать за поведением растений - как они переживают холода и вырабатывают иммунитет к болезням. Сортовые саженцы прививают уже зимой. А летом проводят окулировку спящими глазками и зеленое черенкование.- Культурная почка прививается к дичку. Вот там дальше у нас высажено как раз дички, которые как раз будем прививать этим летом.Плодовое дерево даст урожай на второй год посадки. Купить хороший саженец - лишь полдела, говорит Валерий Иванович. Дальше все зависит от правильного ухода.Валерий Токан, владелец Суздальского плодопитомника:- Самый трудоемкий скажем так процесс. И прополка, и опрыскивание и полив и соответственная подкормка и подрезка.Лето - пора роз. В Суздальском плодопитомнике их более 120 видов. Английские - с неповторимой палитрой красок и ароматами. Флорибунды - с небольшими розочками , собранными в соцветия. Плетистые, миниатюрные, парковые , чайно-гибридные. Королеве сада нужен поистине королевский уход.Валерий Токан, владелец Суздальского плодопитомника:- Главное при выращивание розы соблюсти полив правильный, правильную подкормку и соответственно защита от всяких болезней.Приобрести саженцы Суздальского плодопитомника можно в Суздале, Владимире, Покрове и Орехово-Зуеве. Также можно приехать в село Кистыш и самостоятельно выбрать понравившиеся растение. Опытные садоводы помогут и подскажут, что нужно сделать, чтобы создать прекрасный сад, который будет радовать глаз и удивлять соседей.Суздальский район, село Кистыш ул. Малая Улочка, 9, телефон +7(903)568-17-08Ангелина Свищ, Андрей Беляков "Вести-Владимир"