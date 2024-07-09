Во Владимире подвели итоги Межрегиональных соревнований между сотрудниками главных управлений...

Во Владимире подвели итоги Межрегиональных соревнований между сотрудниками главных управлений МЧСЗа Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта боролись более четырёхсот человек - всего 18 команд из всех регионов Центрального федерального округа. Площадками стали два владимирских стадиона - "Торпедо" и "Прометей". Девушки и юноши соревновались в "Пожарной эстафете", "Боевом развёртывании" и общекомандном зачёте.Большую часть призовых мест заняли спортсмены из Московской области. Наши стали третьими в "пожарной эстафете".Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Надо сказать, что спорт - это длительный процесс, комплексная работа. Это селекция от молодых ребят, до выращивания спортсменов - мастеров спорта. Наша команда заняла седьмое место, это хороший результат, но говорит о том, что нужно работать системно. Поэтому мы уже наметили и новые, дополнительные меры, как поддержать команду и подпитывать новыми кадрами, спортсменами. У нас есть молодёжь и студенты из профильных колледжей. Поэтому рассчитываю, что совместными усилиями мы будет развивать профессионализм команды и мастерство.