Препарат уже поступил в больницы и поликлиники.

Во Владимирскую область поставили партию вакцины против пневмококка. Это группа инфекционных заболеваний, которые чаще всего поражают детей.Препарат уже поступил в больницы и поликлиники. Всего в регион за счет федерального бюджета поставили 5 441 дозу вакцины. Об этом рассказали в региональном Минздраве.Детям ставят прививку в 2 и 4,5 месяца. Ревакцинация проводится в 15 месяцев. В группе риска, как правило, находятся дети от двух до пяти лет, которые страдают от хронических заболеваний, ДПЦ или болезней сердца.