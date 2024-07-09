Конфликт на бытовой почве и долгий запой привели к гибели 50-летней женщины. Ее до смерти избил пьяный сожитель. Убийство произошло накануне в Муроме, в ночь с 5 на 6 июля. Как сообщил «Шестому

Конфликт на бытовой почве и долгий запой привели к гибели 50-летней женщины. Ее до смерти избил пьяный сожитель. Убийство произошло накануне в Муроме, в ночь с 5 на 6 июля. Как сообщил «Шестому каналу» собственный источник, пара была неблагополучной – оба пили. 54-летний мужчина работал помощником машиниста в РЖД. В конце июня он ушел в