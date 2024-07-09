Жительница Юрьев-Польского обвиняется в мошенничестве при получении соцпомощи Как рассказывают в...

Жительница Юрьев-Польского обвиняется в мошенничестве при получении соцпомощиКак рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница Юрьев-Польского подготовила проект бизнес-плана, связанного с оказанием услуг по пошиву одежды и вышивке.После этого она обратилась в Управление соцзащиты населения по Юрьев-Польскому району с заявлением о назначении и выплате государственной социальной помощи. И в 2021 году контракт (на 250 тысяч рублей) был заключён.«… Согласно условиям, фигурантка приняла на себя обязательства приобрести на полученные средства оборудование для пошива одежды, необходимое для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, и предоставить в орган социальной зашиты населения подтверждающие документы. Однако, получив деньги, она распорядилась ими по своему усмотрению. При этом, в целях придания правомерного вида содеянному, представила в орган социальной защиты заведомо недостоверную информацию о приобретении вышивальной машинки на сумму 470 тысяч рублей … » - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.По данному факту возбуждено уголовное дело, которое позже было прекращено в связи с истечением сроков давности.В настоящее время прокурор обратился в суд с требованием о применении к обозначенному соцконтракту последствий недействительности сделки и взыскании незаконно полученной помощи в бюджет субъекта РФ.Иск судом был удовлетворён. Теперь исполнение решения контролируется прокуратурой города Владимира.Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky