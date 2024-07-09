Жительница Юрьев-Польского обвиняется в мошенничестве при получении соцпомощи
Как рассказывают в...
Жительница Юрьев-Польского обвиняется в мошенничестве при получении соцпомощи
Как рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница Юрьев-Польского подготовила проект бизнес-плана, связанного с оказанием услуг по пошиву одежды и вышивке.
После этого она обратилась в Управление соцзащиты населения по Юрьев-Польскому району с заявлением о назначении и выплате государственной социальной помощи. И в 2021 году контракт (на 250 тысяч рублей) был заключён.
«… Согласно условиям, фигурантка приняла на себя обязательства приобрести на полученные средства оборудование для пошива одежды, необходимое для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, и предоставить в орган социальной зашиты населения подтверждающие документы. Однако, получив деньги, она распорядилась ими по своему усмотрению. При этом, в целях придания правомерного вида содеянному, представила в орган социальной защиты заведомо недостоверную информацию о приобретении вышивальной машинки на сумму 470 тысяч рублей … » - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данному факту возбуждено уголовное дело, которое позже было прекращено в связи с истечением сроков давности.
В настоящее время прокурор обратился в суд с требованием о применении к обозначенному соцконтракту последствий недействительности сделки и взыскании незаконно полученной помощи в бюджет субъекта РФ.
Иск судом был удовлетворён. Теперь исполнение решения контролируется прокуратурой города Владимира.
Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky