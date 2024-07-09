Жители нашего региона до сих пор попадаются на старые уловки мошенников.

Жители нашего региона до сих пор попадаются на старые уловки мошенников.Пенсионеры под прицеломАферисты не дремлют и с завидной регулярностью придумывают всё новые и новые способы отъёма денег у населения. Старшее поколение под особым вниманием мошенников. Как правило, доверчивые пенсионеры попадаются на удочку лжесотрудников социальных служб, ЖКХ, полиции и прочих «ведомств благополучия» и остаются без своих кровных.На днях владимирское отделение Центробанка предупредило об ещё одном хитроумном способе обмана.Теперь мошенники звонят пожилым людям и представляются работниками Социального фонда России. Они рассказывают, что размер текущей пенсии можно увеличить, так как якобы обнаружили неучтённый трудовой стаж.Затем так называемые «сотрудники Соцфонда» просят свою будущую жертву прийти в многофункциональный центр или отделение СФР, чтобы там решить проблему. Причём жулики называют настоящие адреса центров или отделений в том городе, где живёт человек.Далее всё развивается по следующему сценарию: аферист уверяет оппонента, что запишет его на приём, но для этого нужно продиктовать паспортные данные, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения.На деле же перечисленные документы и числовой код из сообщения нужны мошенникам для того, чтобы получить доступ к учётной записи на портале «Госуслуги» и через них оформить на жертву онлайн-кредиты.Сколько человек захотело таким способом «пересчитать» пенсию, пока не сообщается.Спасти внукаЖительница из г. Кольчугино попалась на старую уловку с ДТП. Пожилая женщина поверила 29-летнему аферисту из Тверской области.Как установило следствие, мужчине захотелось лёгких денег, и он, откликнувшись на объявление в мессенджере, стал «курьером наличных денег». Работа непыльная: забирать у таксиста наличку и через банкомат переводить её на определённые счета. Доход обещали неплохой –10% от суммы. Всем процессом руководил куратор.В ноябре прошлого года куратор под видом полицейского позвонил пенсионерке из Кольчугина и начал её запугивать: мол, внук женщины стал виновником серьёзного ДТП, за которое ему грозит срок. Чтобы «отмазать» родственника, бабушке нужно раскошелиться.К тому моменту на чёрный день у старушки оказалось припасено 100 тыс. руб. Но ради спасения внука женщина отдала всё до копейки. Пакет с наличкой по указанию лжеполицейского она передала водителю такси. Причём пока она собирала деньги, мошенник продолжал разговаривать с жертвой, не давая ей опомниться.Только после того, как такси уехало, пенсионерка позвонила своим родственникам и от них узнала, что стала жертвой обмана...Дочь пострадавшей сразу же написала заявление в правоохранительные органы. Подозреваемый успел добраться до Твери, где его и задержали.Пенсионерке из Кольчугина повезло: деньги ей вернули. А с любителями наживы будет разбираться суд, куда прокуратура направила материалы уголовного дела.Мнение экспертаЭксперт владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк:– Если вам поступил такой звонок, положите трубку. Настоящие сотрудники государственных служб, в том числе Социального фонда России, не звонят с подобными вопросами. Напоминаю, что по телефону нельзя никому сообщать свои персональные данные, реквизиты карт, СМС-код, а также логины и пароли от своих аккаунтов.