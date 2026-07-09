В региональном правительстве определили список предприятий, передовиков, новаторов производства, работников соцсферы, представителей творческой интеллигенции, которые по итогам 2025 года

В региональном правительстве определили список предприятий, передовиков, новаторов производства, работников соцсферы, представителей творческой интеллигенции, которые по итогам 2025 года за свои достижения будут занесены на областную «Галерею Славы». В почётном списке: – АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (г.Ковров); – АО «Муромский приборостроительный завод»; – АО «Производственное объединение «Муромский машиностроительный завод»; – Спортивная школа олимпийского резерва