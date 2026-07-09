По материалам проверки возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Камешковского района выявила факт мошенничества при предоставлении государственной помощи. В ноябре прошлого года местный житель обратился в органы соцзащиты за выплатой по социальному контракту, пообещав заняться строительно-ремонтным бизнесом.Мужчина подготовил бизнес-план, в котором заявил о необходимости покупки дорогостоящего оборудования: станков, бетономешалки и перфораторов. На реализацию этих целей ему перечислили 350 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, начинать предпринимательскую деятельность он не планировал.Чтобы скрыть кражу средств, злоумышленник предоставил в соцзащиту поддельные чеки и фотографии оборудования, которого у него никогда не было. Всю сумму он потратил на личные нужды в магазинах.