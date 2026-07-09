Рассказываем, кем был святой Сампсон, чего нельзя делать в этот день и какие приметы передавались из поколения в поколение.

10 июля 2026 года православные верующие вспоминают преподобного Сампсона Странноприимца — святого, который всю жизнь посвятил служению больным и обездоленным. В народном календаре эта дата получила куда более приземлённое название — Самсон Сеногной. И за ним скрывается целый свод строжайших запретов, нарушать которые опасались даже самые отчаянные. Редакция «33Live.Ru» рассказывает, кем был святой Сампсон, чего нельзя делать в этот день и какие приметы передавались из поколения в поколение.Что за день 10 июля и кто такой Сампсон СтранноприимецПреподобный Сампсон родился в Риме в богатой и знатной семье. Рано осиротев, он не стал держаться за наследство — раздал все имущество бедным, отпустил рабов на свободу, а сам поселился в уединённом доме на окраине Константинополя. Там он безвозмездно лечил всех, кто к нему обращался, — от нищих странников до знатных вельмож.Слава о нем дошла до самого императора Юстиниана I. Когда правитель тяжело заболел и лучшие врачи оказались бессильны, он призвал Сампсона. Святой одним прикосновением руки и молитвой исцелил императора. В благодарность Юстиниан предложил золото, но преподобный отказался и попросил взамен построить больницу и странноприимный дом для бездомных и немощных. До конца своих дней он служил в этой лечебнице, исцеляя тела и души.В народе же день памяти святого прозвали . Причина проста: на середину июля приходился разгар сенокоса, и частые дожди безжалостно портили скошенную траву — сено мокло, чернело и гнило. Отсюда и суровое народное имя праздника.Что можно делать 10 июляНа Руси этот день старались прожить правильно — с пользой для души и тела. Вот что приветствовалось.Умываться утренней росой. Считалось, что роса на Самсона дарит красоту и отводит хвори. Девушки специально выходили в поле до восхода солнца.Проявлять щедрость и милосердие. В память о святом Сампсоне было принято подавать милостыню, кормить странников, помогать немощным. Отказать в помощи в этот день считалось большим грехом.Молиться о здоровье. Святому Сампсону молятся об исцелении от недугов — своих и близких. Особенно усердно к нему .Заготавливать сено, пока сухо. Если день выдавался солнечным, работа на покосе кипела с утра до ночи.Что категорически запрещено 10 июляА вот список народных запретов на Самсона Сеногноя куда внушительнее. Нарушишь — быть беде.Жадничать и отказывать в помощи. Сампсон Странноприимец сам раздал всё, что имел. Тех, кто в его день зажимает копейку или отворачивается от просящего, по поверью, ждут финансовые потери и неурядицы.Признаваться в любви и говорить о чувствах. Это, пожалуй, самый неожиданный запрет. Считалось, что любовное признание, сделанное 10 июля, отпугнет счастье — отношения либо быстро разрушатся, либо вовсе не сложатся.Девушкам — кусать губы и долго смотреть в зеркало. Старожилы верили: нарушишь этот запрет — растеряешь всю свою привлекательность, а вместе с ней и внимание противоположного пола.Ссориться, выяснять отношения, сквернословить. Любой конфликт, вспыхнувший на Самсона, рискует затянуться надолго. День следовало проводить в мире и согласии.Лениться. В разгар сенокоса праздность считалась недопустимой. «Самсон ленивых не жалует», — говорили старики.Народные приметы на 10 июляПошел дождь — все лето будет мокрым, а осень придет рано и с холодами.Стоит сухая и жаркая погода — тепло продержится до самой осени, семь недель без больших дождей.Утренняя радуга — к скорому ненастью.Листья клевера сложились — .10 июля — день, когда доброта возвращается сторицей, а злые помыслы могут обернуться против самого человека. Помолитесь о здоровье близких, подайте милостыню, помогите тому, кто в этом нуждается. А вот с любовными признаниями лучше повременить — по крайней мере, до следующего дня.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .