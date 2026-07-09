Временные неудобства ради комфорта в будущем. Городские дорожники обновляют остановку «Строительный колледж» в районе дома 7 на улице Дзержинского. Максим Кукушкин, зам. начальника службы

Временные неудобства ради комфорта в будущем. Городские дорожники обновляют остановку «Строительный колледж» в районе дома 7 на улице Дзержинского. Максим Кукушкин, зам. начальника службы содержания объектов благоустройства ЦУГД г. Владимира Эта остановочная площадка была в плохом состоянии, было мало места для пассажиров. Мы на этой неделе демонтировали старый бортовой камень, демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и