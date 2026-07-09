Движение транспорта будет полностью закрыто с вечера 10 июля до вечера 12 июля.

Во Владимире в связи с плановой модернизацией тепловой сети будет временно полностью закрыто движение для всех видов транспорта по улице Усти-на-Лабе.Перекрытие движения запланировано с 20:00 пятницы, 10 июля, до 20:00 воскресенья, 12 июля. Работы специально перенесены на выходные дни, чтобы максимально уменьшить неудобства для автомобилистов и предотвратить пробки в будни.Городские службы просят водителей заранее планировать свои маршруты, быть внимательными на дорогах и следовать указаниям временных дорожных знаков.