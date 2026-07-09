Теперь центр отдыха может принять больше детей, предлагая улучшенные бытовые условия.

В Собинском округе, в центре отдыха «Олимп», завершили возведение нового быстросборного здания на 50 человек. Проект реализован по федеральной программе улучшения детских лагерей.Для комфорта ребят в новом корпусе предусмотрены отдельные кладовые для багажа, прачечная с сушилками. Комнаты оснастили кондиционерами, душевые тоже обновили, добавив удобства для отдыха подростков. Улучшили также водопровод и очистные системы. Территория комплекса теперь занимает 12 гектаров благодаря приобретению нового участка, о чем рассказал вице-губернатор Владимир Куимов во время посещения.В будущем планируют построить отапливаемый блок для зимних занятий, модернизировать библиотеку и расширить лагерь до 650 мест за смену.