Сразу пять владимирских школьников стали победителями конкурса «Внуки о войне». Творческий проект проводится на Международном уровне – участвуют 47 субъектов Российской Федерации и страны

Сразу пять владимирских школьников стали победителями конкурса «Внуки о войне». Творческий проект проводится на Международном уровне – участвуют 47 субъектов Российской Федерации и страны ближнего зарубежья. Поздравили конкурсантов председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова и сенатор Совета Федерации Владимир Киселёв. Владимир Киселев, член Совета Федерации от Владимирской области Я считаю, что это очень важный