Председатель колхоза на собрании:
- А теперь, товарищи колхозники, приглашенный к нам синоптик из центра расскажет о погоде на завтра!
Синоптик:
- В условиях наступившего осеннего сезона изменение погоды на завтра обусловлено общей перестройкой барических полей в верхней атмосфере. В результате интенсивного переноса воздушных масс с запада на восток сформируется обширная по протяженности, резко градиентная фронтальная зона с формированием на стыке холодного и теплого секторов фронта оклюзии, под влиянием которого окажется и ваш район. В тылу циклонического вихря...
Голос из зала:
- Ты, б%я, скажи – мороз ночью е$нет?
- Нет!
- Пошли, ребята!
еще анекдот!