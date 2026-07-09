Повышение безопасности на дорогах – одна из ключевых задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Чтобы снизить аварийность, на дорогах устанавливают шумовые полосы, либо по краям, либо на

Повышение безопасности на дорогах – одна из ключевых задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Чтобы снизить аварийность, на дорогах устанавливают шумовые полосы, либо по краям, либо на разделительных линиях. В этом сезоне специалисты филиала АО «ДСУ-3» оборудовали такой разметкой участки трасс, где чаще всего случаются ДТП. Шумовая разметка организована на отдельных отрезках трасс: – Колокша –