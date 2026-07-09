8 взрослых и 3 ребенка погибли на водоемах во Владимирской области. Это печальная статистика утонувших с начала пляжного сезона. И она уже превышает прошлогодние показатели. Алексей Купин,

8 взрослых и 3 ребенка погибли на водоемах во Владимирской области. Это печальная статистика утонувших с начала пляжного сезона. И она уже превышает прошлогодние показатели. Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС по Владимирской области Мы отмечаем, что уже с начала года на территории Владимирской области зарегистрировано 18 происшествий на водных объектах. Это на три больше