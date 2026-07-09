Те, на кого стоит равняться молодежи. В военно-патриотическом клубе «Ветеран» Октябрьского района отметили День семьи, любви и верности. Поздравили здесь каждую пару. Пожалуй, лучше всего

Те, на кого стоит равняться молодежи. В военно-патриотическом клубе «Ветеран» Октябрьского района отметили День семьи, любви и верности. Поздравили здесь каждую пару. Пожалуй, лучше всего проверен временем брак Рудольфа и Ольги Смирновых. Они познакомились на дискотеке и прожили вместе почти 65 лет. Рудольф и Ольга Смирновы Я чувствую, любит. Даже ни разу не побила. Вот