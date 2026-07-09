В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Он проводится в столице третий год подряд. Заветное

В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Он проводится в столице третий год подряд. Заветное «да» на свадебном фестивале сказали друг другу 150 влюблённых пар, в том числе 3 пары из Владимирской области. Свадебный фестиваль стал уникальным событием, которое объединяет не только влюблённые сердца,