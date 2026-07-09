Безопасность детей находится под строгим контролем.

На площадке детского лагеря «Икар» специалисты МЧС провели комплексные учения. Участники отработали тактику поведения персонала и отдыхающих ребят в случае ракетной опасности или атаки беспилотных летательных аппаратов.В учреждении действует локальная система оповещения, а наставники регулярно проводят профилактические инструктажи. Ребята участвуют в тренировках без лишнего волнения, проявляя необходимую сознательность.Эксперты экстренных служб напомнили правила для граждан при получении сигнала «Внимание всем!». Главное — сохранять выдержку и избегать суеты. Рекомендуется собрать пакет с документами, водой и медикаментами, после чего незамедлительно переместиться в ближайшее укрытие, предпочтительно в подвал или на цокольный этаж.Сотрудники ведомства подчеркнули важность «правила двух стен», создающего защитный барьер от внешних угроз. Также следует держаться на безопасном расстоянии от стекол. Если поблизости нет капитальных строений, стоит использовать природные углубления в грунте или лесные посадки.