Мужчина купил электросамокат мощностью 1600 Вт, который по закону считается транспортом и требует прав. И разрешил кататься на нём 15-летнему сыну. В итоге в больнице оказались двое подростков,

Мужчина купил электросамокат мощностью 1600 Вт, который по закону считается транспортом и требует прав. И разрешил кататься на нём 15-летнему сыну. В итоге в больнице оказались двое подростков, сообщили в прокуратуре Владимирской области. Вечером 9 мая 15-летний парень передал самокат 13-летнему приятелю. Тот взял с собой 14-летнего друга и поехал. На скорости не справился с