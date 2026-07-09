Мужчина купил электросамокат мощностью 1600 Вт, который по закону считается транспортом и требует прав. И разрешил кататься на нём 15-летнему сыну. В итоге в больнице оказались двое подростков,
<a href="https://33live.ru/novosti/09-07-2026-v-kolchugino-na-vladelca-moshhnogo-samokata-zaveli-delo-za-to-chto-ego-syn-pokalechil-dvux-druzej.html" target="_blank">В Кольчугино на владельца мощного самоката завели дело за то, что его сын покалечил двух друзей</a> - Мужчина купил электросамокат мощностью 1600 Вт, который по закону считается транспортом и требует прав. И разрешил кататься на нём 15-летнему сыну. В итоге в больнице оказались двое подростков,
[url=https://33live.ru/novosti/09-07-2026-v-kolchugino-na-vladelca-moshhnogo-samokata-zaveli-delo-za-to-chto-ego-syn-pokalechil-dvux-druzej.html]В Кольчугино на владельца мощного самоката завели дело за то, что его сын покалечил двух друзей[/url] - Мужчина купил электросамокат мощностью 1600 Вт, который по закону считается транспортом и требует прав. И разрешил кататься на нём 15-летнему сыну. В итоге в больнице оказались двое подростков,