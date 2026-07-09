40-летний житель Кольчугино и его 38-летняя жена обвиняются в оставлении в опасности и ненадлежащем воспитании троих детей: 19, 12 и 6 лет, сообщают во Владимирском Следкоме. Отец и мать перестали

40-летний житель Кольчугино и его 38-летняя жена обвиняются в оставлении в опасности и ненадлежащем воспитании троих детей: 19, 12 и 6 лет, сообщают во Владимирском Следкоме. Отец и мать перестали заботиться о них с 2021 года. Дети голодали и были вынуждены просить еду у других людей. У них не было ни одежды, ни обуви. Отец