Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Следователи завершили расследование дела против 40-летнего мужчины и его 38-летней супруги из Кольчугино. Их обвиняют в оставлении троих несовершеннолетних детей в опасности и ненадлежащем воспитании, сопряженном с жестокостью. Мужчине также вменяется нанесение побоев.С 2021 года супруги систематически нарушали родительские обязанности. Дети недоедали, просили пищу у соседей. Родители злоупотребляли алкоголем, создавали антисанитарию и не обеспечивали детей одеждой по сезону. При наличии заболеваний, медицинская помощь не оказывалась.Мужчина не работал, тратил пособия на спиртное. Он выгонял старшую дочь из дома, оскорблял и бил детей. В декабре 2024 года он ударил 17-летнюю дочь, а в ноябре 2025 года, будучи под административным наказанием, избил 11-летнего сына за «холодную еду».Семья стояла на учете, детей неоднократно забирали в соцучреждения. Родителей лишали прав, но затем решение отменили. После допроса свидетелей и изучения документов дело направлено в суд.