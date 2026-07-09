Приговор не вступил в законную силу.

Ковровский городской суд вынес приговор местному жителю, который сел за руль мотоцикла в состоянии опьянения, будучи ранее наказанным за аналогичное нарушение.Инцидент произошел 2 августа прошлого года, когда фигурант, не имея водительского удостоверения, передвигался по городским улицам.Вечером того же дня байкера остановил наряд ДПС. Полицейские выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердило проведенное освидетельствование.Суд приговорил нарушителя к 380 часам обязательных работ. Также мужчину лишили права управлять любыми транспортными средствами на срок почти три года. Мотоцикл, на котором совершалось преступление, конфисковали в собственность Российской Федерации.