В столице прошел масштабный свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

В День семьи, любви и верности 150 влюбленных пар со всей России приняли участие в масштабном свадебном фестивале, прошедшем в столице. Наш регион на этом ярком событии представили три семьи: Иван Терентьев и Полина Калькова из Красной Горбатки, Дмитрий Корниенко и Анастасия Биркова из Владимира, а также муромляне Роман Иванов и Варвара Пронина.Программа торжества была наполнена незабываемыми моментами: женихи и невесты совершили круиз по реке и стали участниками массового праздничного хоровода. Организаторы подготовили для участников особенный подарок — частицу семейного очага, привезенную с родины святых Петра и Февронии, города Мурома.Правительство Владимирской области поздравило новобрачных с созданием семьи и пожелало молодоженам долгой и счастливой жизни, наполненной крепкой любовью и взаимной поддержкой на долгие годы.