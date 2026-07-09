Дорожные службы расширяют площадку и меняют асфальт для комфорта пассажиров.

Центр управления городскими дорогами продолжает реконструкцию остановочной площадки. Работы идут по улице Дзержинского, неподалеку от дома №7 по Октябрьскому проспекту. Главная цель – обеспечить безопасное и удобное ожидание транспорта для всех горожан.На текущей неделе уже убрали старый бортовой камень и демонтировали прежнее асфальтовое покрытие. Также специалисты расширили территорию остановки, создавая больше пространства для пассажиров. В настоящий момент бригада устанавливает новый бордюр.После завершения всего комплекса работ обновленная площадка будет полностью готова к эксплуатации. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать ограждения на месте ремонта.