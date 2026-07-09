Авторами образовательного проекта «Летняя школа» выступили эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина

Авторами образовательного проекта «Летняя школа» выступили эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Кондратьева и Артём Гусев. Программа поможет ученикам подготовиться к олимпиадам, экзаменам и поступлению в вузы, а учителям даст возможность обучиться современным методикам подготовки детей к интеллектуальным соревнованиям. Проект реализуется в городе Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном округе во время каникул