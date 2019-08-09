В рамках товарищеского матча казанский Ак Барс на льду Барыс-Арены в казахстанском городе Нур-Султан обыграл уфимский Салават Юлаев со счетом 2:1.

В рамках товарищеского матча казанский "Ак Барс" на льду "Барыс-Арены" в казахстанском городе Нур-Султан обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1.У победителей встречи голами отметились Владимир Ткачев, открывший счет на 45-й секунде первого периода, и Джастин Азеведу, удвоивший преимущество своей команды спустя пять минут. А у проигравших единственную шайбу на пятой минуте заключительной двадцатиминутки забросил Никита Сошников.В следующем матче казанцы в пятницу, 9 августа сыграют с "Нефтехимиком", а уфимцы в то же день встретятся с "Автомобилистом".