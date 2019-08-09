Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности. Сообщается, что экс-главу Республики ждет допрос, который будет касаться захвата заложников и убийства заместителя командира спецподразделения Альфа при штурме резиденции Атамбаева.

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности. Сообщается, что экс-главу Республики ждет допрос, который будет касаться захвата заложников и убийства заместителя командира спецподразделения "Альфа" при штурме резиденции Атамбаева, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, операция по задержанию экс-президента началась 7 августа и заняла почти сутки. Правительственный спецназ пытался взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Охрана политика и его сторонники дали отпор сотрудникам ГКНБ и даже взяли в заложники шестерых бойцов. Также во время столкновения один спецназовец был убит, 52 человека получили травмы.Позднее Атамбаев объявил, что сдается властям. Вместе с ним были задержаны несколько его сторонников, среди которых и бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов.