Адвокат Бари Алибасова подал иск в суд к производителю Крота и гипермаркету Ашан, где было приобретено средство для прочистки труб, которым отравился продюсер. Сумма иска – 100 миллионов рублей. В Ашане же заверили, что у них есть все документы о хорошем качестве средства для чистки труб.

Адвокат Бари Алибасова подал иск в Пресненский суд Москвы к производителю "Крота" и гипермаркету "Ашан", где было приобретено средство для прочистки труб, которым отравился продюсер. Сумма иска – 100 миллионов рублей.Пресс-секретарь суда Лела Кокая подтвердила, что это исковое заявление зарегистрировано, но дата его рассмотрения пока не назначена, передает ТАСС.Он также сообщил, что моральный вред его доверитель оценил в 85 миллионов рублей, а причиненный его здоровью ущерб – в 15 миллионов.Истец считает, что есть все основания для ответственности за причинение вреда его здоровью вследствие недостатков товара.В сообщении французского ретейлера Auchan ("Ашан"), тем временем, отмечается, что у компании есть все необходимые документы, которые подтверждают качество средства для прочистки канализационных труб "Крот".В начале июня Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб и попал в реанимацию с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей.Сообщалось, что он проходил лечение в НИИ Склифосовского. 17 июня продюсера выписали из больницы. Все это время имя Алибасова практически не сходило со страниц интернет-изданий, газет, из радио- и телеэфиров.