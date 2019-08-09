Москва простилась с королем шансона Вилли Токаревым. Впрочем, нет, Москва – слишком громко сказано. Вдова, дети от разных браков, десяток коллег, два десятка репортеров и странного вида люди в спортивных штанах, пакетами и подвядшими розами в руках, с амбре перегара вокруг. Вот, собственно, и все, кто был на панихиде.

Москва простилась с королем шансона Вилли Токаревым. Впрочем, нет, Москва – слишком громко сказано. Вдова, дети от разных браков, десяток коллег, два десятка репортеров и странного вида люди в спортивных штанах, пакетами и подвядшими розами в руках, с амбре перегара вокруг. Вот, собственно, и все, кто был на панихиде.Из артистов почтить память коллеги решились Михаил Шуфутинский, Жека, Стас Намин да Александр Рапопорт. Остальные предпочли проститься с Токаревым посредством фотографий в социальных сетях да комментариях. Уж как в Интернете убивались и Вика Цыганова, и Люба Успенская, но у гроба так и не появились. "У нас туры, у нас концерты, у нас съемки" – так ведь всегда можно оправдаться...Увидев, что нет на панихиде ни звезд, ни поклонников, одиозный светский журналист Денис Сорокин топнул ножкой и закричал: "Бессовестные люди! Не могли с человеком прийти проститься! Даже не прийти, а приехать на пару минут на элитном авто с водителем!" – бился в припадке знаменитый репортер.Сам он дважды подходил к гробу – хотел насмотреться. Тем более, Вилли Токарев выглядел эффектно, как настоящий артист – в костюме с неизменной звездочкой на лацкане, в белой рубашке и черной бабочке. Правда, запечатлеть покойника на фото для личного архива Сорокину не позволила бдительная охрана. Как только он достал телефон, его тут же попросили прекратить съемку – случился скандал.Напомним, Денис Сорокин – частый участник различных ток-шоу. А недавно народ стал и вовсе сочинять, что он-де – любовник самой Анастасии Волочковой. Все это, конечно, чушь, тем боле, что Сорокин давно и счастливо женат. К слухам и сплетням о себе он относится иронично. "Вилли Токарев говорил: "Мне плевать, что вы обо мне думаете – я вас не думаю вообще", поэтому придерживаюсь этого же принципа и я", – пояснил Сорокин и гордо зашагал из храма с покойником к живым людям.