Житель Северодвинска отомстил обидчику своего двухлетнего сына, силой сбросив на землю катавшегося на велосипеде мальчика. Камера наблюдения зафиксировала инцидент, которым уже занимаются следователи.

Житель Северодвинска отомстил обидчику своего двухлетнего сына, силой сбросив на землю катавшегося на велосипеде мальчика. Камера наблюдения зафиксировала инцидент, которым уже занимаются следователи.Описанные события произошли еще 16 июля, но запись появилась только на этой неделе. Десятилетний мальчик вместе с друзьями катался по детской площадке и наехал на двухлетнего малыша. Отец ребенка повел себя крайне агрессивно: поднял школьника над собой и бросил его на землю, после чего метнул в сторону его двухколесный транспорт."Ребята катаются, и они сбивают мальчика, тоже маленького. Мой двухгодовалый сын пошёл жалеть этого мальчика, и в этот момент проносится велосипед, по нему проезжает. Я вижу неестественную позу ребёнка, у него во рту кровь. В этот момент меня переклинило, я потерял самоконтроль. Ребёнка взял и швырнул вообще", — рассказал "Регион 29" Игорь Дашков.После поднятой шумихи мужчина самостоятельно явился в полицию, на него заведено уголовное дело по статье "Побои". Как выяснилось, Игорь — отец троих детей — ранее сам служил в полиции.У пострадавшего диагностировали ушибы, но врачи не исключают и сотрясения мозга, сам мальчик жалуется на тошноту и головокружение.