Бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб подал в суд на министерство юстиции США и свое же бюро.

Бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб подал в суд на министерство юстиции США и свое же бюро. Он настаивает, что его увольнение в 2018 году было политически мотивировано, а кроме этого, было нарушено его право на свободу слова.Истец требует, чтобы его увольнение признали недействительным и гарантировали ему получение пенсии, сообщает телеканал "Россия 24". Ответчиками стали действующий директор ФБР Кристофер Рэй и само бюро, а также министерство юстиции во главе с Уильямом Барром.В феврале текущего года Маккейб выпустил сенсационную книгу "Угроза. Как ФБР защищает Америку в эпоху террора и Трампа". Там он рассказывает, в частности, как заместитель генерального прокурора обсуждал с ним возможность отстранения от должности Дональда Трампа и организации прослушки в Белом доме.